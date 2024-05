Thunderbird verhelpt 20 jaar oude 'bug' om spam beter te herkennen

Het ontwikkelteam van Thunderbird heeft een twintig jaar oude 'bug' verholpen om spam beter te kunnen herkennen. Op 10 mei 2004 deed iemand het verzoek om in de kolom van afzenders zowel naam als e-mailadres weer te geven. Op dit moment is alleen de naam zichtbaar. Wanneer ook het e-mailadres zou worden weergegeven, zou het volgens de indiener van 'Bug 243258' eenvoudiger moeten worden om spam te herkennen.

"Iets wat bijna twintig jaar geleden is gevraagd is eindelijk in de Daily-versie terechtgekomen. De mogelijkheid om de weergave van ontvangers in de berichtenlijst te bepalen en beter onbekende adressen te kunnen onderscheiden van die in het adresboek zijn opgeslagen, is eindelijk geïmplementeerd", zegt Alessandro Castellani van het Thunderbird-team.

Volgens de ontwikkelaar is dit één van de vele voorbeelden van features die in het verleden lastig te implementeren waren, maar door verbeteringen aan de architectuur van Thunderbird eindelijk zijn toe te voegen. Het ontwikkelteam is dan ook van plan om meer van deze oude verzoeken waar mogelijk uit te voeren.