Australische overheid adviseert uitschakelen locatiediensten op telefoon

De Australische overheid heeft vandaag 'nieuw cybersecurity-advies' voor gezinnen gepubliceerd, waarin het onder andere adviseert om locatiediensten op telefoons uit te schakelen. Het advies bestaat uit verschillende onderwerpen, waaronder hoe ouders de apparaten van hun kinderen kunnen beveiligen. Daarin wordt onder andere het uitschakelen van locatiediensten besproken.

Volgens het Australische Cyber Security Centre (ACSC) kunnen ouders via locatiediensten hun kinderen in de gaten houden, maar zijn er sommige applicaties die locatiegegevens voor commerciële doeleinden gebruiken of verkopen. "Om veilig te blijven kun je via de apparaatinstellingen van het toestel van je kind voor elke app geolocatie uitschakelen. Overweeg om apps te verwijderen waarbij dit niet mogelijk is", aldus het ACSC. De overheidsdienst stelt dat het verstandig is om te kijken welke apps kinderen willen installeren en dan te controleren welke gegevens ze verzamelen.

Het advies om locatiediensten uit te schakelen wordt ook gegeven in het advies gericht op jongeren. "Let op dat je niet je locatie online met vreemden of op openbare sites deelt", aldus het advies. Wederom wordt aangeraden om locatiediensten voor elke app te controleren. "De meeste apps hoeven niet je locatie te weten. Denk erover om apps te verwijderen waarbij je het niet kunt uitschakelen."