Cybersecurity-consultant aangeklaagd voor afpersen van it-bedrijf

In de Verenigde Staten is een 57-jarige voormalige cybersecurity-consultant aangeklaagd voor het afpersen van een it-bedrijf waar hij werkzaam was. De man werkte via een detacheringsbureau voor het it-bedrijf en was daar verantwoordelijk voor het vinden en verhelpen van kwetsbaarheden in systemen van het bedrijf. In deze rol had hij ook toegang tot vertrouwelijke en proprietary informatie van de onderneming.

Na ongeveer een jaar werd de opdracht van de consultant beëindigd. Een aantal dagen nadat hij bij het it-bedrijf was vertrokken gebruikte hij zijn toegang die hij nog steeds had om zonder toestemming gevoelige en proprietary informatie te downloaden. Vervolgens uploadde hij de data naar zijn persoonlijke cloudopslag. De consultant eiste wegens discriminatie en emotioneel leed een bedrag van 1,5 miljoen dollar, anders zou hij de documenten openbaar maken.

In een voorgestelde schikking wilde de consultant vastleggen dat het bedrijf hem niet zou vervolgen. De Amerikaan is nu aangehouden en aangeklaagd wegens afpersing, waarop een gevangenisstraf van maximaal twintig jaar staat, zo meldt het Amerikaanse ministerie van Justitie.