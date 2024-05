Vpn-dienst Mullvad waarschuwt voor lekken dns-verzoeken op Android

Vpn-dienst Mullvad waarschuwt gebruikers op Android voor een probleem waarbij hun dns-verzoeken kunnen lekken, wat volgens de dienst ernstige privacygevolgen kan hebben. In het dns-verzoek staat bijvoorbeeld welke website een gebruiker wil bezoeken. Informatie die normaal juist via de vpn-dienst wordt afgeschermd.

Het dns-lek doet zich voor zover bekend in twee situaties voor. Wanneer het Mullvad-vpn actief is en er geen dns-server is ingesteld, kan het dns-verzoek lekken. Ook wanneer de vpn-app de vpn-tunnel opnieuw configureert of stopt/crasht kan dit gebeuren. Mullvard stelt dat het probleem in Android zelf ligt en alleen een bepaald aantal apps raakt. Welke andere apps dit zijn is niet bekendgemaakt.

Daarbij maakt het in het geval van Mullvad niet uit of de opties 'Always-on VPN' en 'Block connections without VPN' wel of niet staan ingeschakeld. Het lekken van dns-verzoeken doet zich op meerdere Androidversies voor. Mullvad zegt aan een oplossing te werken die zeer binnenkort zou moeten verschijnen. Daarnaast is het probleem ook bij Google gemeld.