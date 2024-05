Cliënten therapieplatform krijgen vergoeding omdat hun data naar Facebook ging

Zo'n 800.000 cliënten van online therapieplatform BetterHelp komen in aanmerking voor een vergoeding, omdat het bedrijf hun gezondheidsgegevens, waaronder informatie over "psychische gezondheidsuitdagingen", met Facebook en andere advertentiebedrijven deelde. Gebaseerd op het beschikbare bedrag dat BetterHelp zegt te betalen gaat het gemiddeld om nog geen tien dollar per persoon.

Via BetterHelp kunnen mensen online in contact komen met psychologen, therapeuten, maatschappelijk werkers en andere adviseurs. Wie interesse in advies heeft moet eerst een formulier invullen dat om gevoelige psychische gezondheidsinformatie vraagt, zoals of de persoon in kwestie met depressie of suïcidale gedachten te maken heeft gekregen of medicatie gebruikt. Vervolgens moeten ook naam, e-mailadres, geboortedatum en andere persoonlijke informatie worden opgegeven. Op basis van deze informatie zoekt BetterHelp een geschikte therapeut.

Tijdens het aanmeldproces beloofde BetterHelp meerdere keren dat het de gezondheidsgegevens van klanten niet zou gebruiken of delen, behalve voor beperkte doeleinden, zoals het bieden van therapie. Ondanks deze beloftes bleek BetterHelp e-mailadressen, ip-adressen en ingevulde gezondheidsgegevens voor advertentiedoeleinden te delen met Facebook, Snapchat, Criteo en Pinterest, zo stelt de Amerikaanse toezichthouder FTC.

Via BetterHelp kunnen mensen online in contact komen met psychologen, therapeuten, maatschappelijk werkers en andere adviseurs. Wie interesse in advies heeft moet eerst een formulier invullen dat om gevoelige psychische gezondheidsinformatie vraagt, zoals of de persoon in kwestie met depressie of suïcidale gedachten te maken heeft gekregen of medicatie gebruikt. Vervolgens moeten ook naam, e-mailadres, geboortedatum en andere persoonlijke informatie worden opgegeven. Op basis van deze informatie zoekt BetterHelp een geschikte therapeut.

Tijdens het aanmeldproces beloofde BetterHelp meerdere keren dat het de gezondheidsgegevens van klanten niet zou gebruiken of delen, behalve voor beperkte doeleinden, zoals het bieden van therapie. Ondanks deze beloftes bleek BetterHelp e-mailadressen, ip-adressen en ingevulde gezondheidsgegevens voor advertentiedoeleinden te delen met Facebook, Snapchat, Criteo en Pinterest, zo stelt de FTC.

Vorig jaar kwamen de Amerikaanse toezichthouder en BetterHelp een schikking overeen. Als onderdeel daarvan zal het therapieplatform een bedrag van 7,8 miljoen dollar betalen. De FTC meldt dat zo'n 800.000 personen bericht zullen ontvangen dat ze in aanmerking komen voor een vergoeding. Dat zou gemiddeld 9,75 dollar per persoon inhouden.