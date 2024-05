Proton Mail voorziet autoriteiten van gebruikersdata wat leidt tot aanhouding in Spanje

E-maildienst Proton Mail heeft de Spaanse politie voorzien van gebruikersgegevens

The judge has asked for the identification of this person, information now obtained by the Civil Guard, which details that they used Europol to ask the Swiss authorities for the Wire firm to identify the person behind this pseudonym...

... with a profile that is also used in Proton Mail, an encrypted email system. In the police cooperation form requesting the information, the Spanish officers indicate to the Swiss authorities that the investigation is for the crime of terrorism.

Door Anoniem: je kunt ook echt op geen 1 provider meer vertrouwen

Door WieWeet: Een grote wassen neus, dat hele Proton Mail! Schijn privé en veiligheid. Vraag me werkelijk af, in hoeverre je slechter af bent met Google ;)

In de eerste link zie ik staan dat ze iemand zoeken/zochten die de Wire messenger app gebruikt. Daarover:Dat komt op mij over alsof Wire, ook een Zwitserse firma, de persoon heeft geïdentificeerd. Over Proton:In beide gevallen is de aanvraag dus via de Zwitserse autoriteiten gelopen, en niet rechtstreeks, en ik maak hier niet uit op dat ze van Proton (al) antwoord hebben gekregen, alleen dat ze om informatie hebben verzocht.Lees het transparantierapport van Proton (de laatste link van het artikel). Daar staat dat ze, in overeenstemming met de Zwitserse wet, alle aanvragen van buitenlandse autoriteiten afwijzen, maar dat de Zwitserse autoriteiten wel soms een verzoek doorspelen als dat overeenkomt met de Zwitserse wet. Uit de cijfers op die pagina blijkt dat ze een deel van de verzoeken aangevochten en niet gehonoreerd hebben (maar de meeste honoreren ze wel).Ik raad jullie aan op de website van zo'n dienst even te lezen wat ze doen in plaats van blind dingen erover aan te nemen. Het is niet zo dat Proton dat voor je verbergt.