Mozilla gaat Firefox-gebruikers tegen bounce trackers beschermen

Mozilla gaat Firefox van een nieuwe feature voorzien die gebruikers tegen bounce trackers moet beschermen, zo heeft de browserontwikkelaar aangekondigd. Bounce tracking is een trackingmethode waarbij een gebruiker op een link klinkt en vervolgens via een trackingpagina bij de uiteindelijke bestemming komt. Op deze manier kunnen trackers 'first-party cookies' plaatsen en lezen die niet door de browser geblokkeerd worden, in tegenstelling tot zogenoemde third-party cookies waarbij dit wel het geval is.

Een gebruiker zit bijvoorbeeld op de website rabbits.example en klikt op een link naar turtles.example. De tracker die op de eerstgenoemde website actief is wijzigt op het laatste moment de link naar tracker.example. De gebruiker komt zo eerst uit op de trackingsite, die de gebruiker vervolgens doorstuurt naar turtles.example. Zo weet de trackingsite dat de betreffende gebruiker interesse in konijnen en schildpadden heeft.

Wanneer tracker.example zichzelf maar vaak genoeg bij het browsen van de gebruiker weet te injecteren, kan er een uitgebreid profiel van hem worden gemaakt. Mozilla laat nu weten dat het aan 'Bounce Tracking Protection' werkt, dat gebruikers hier tegen moet beschermen. De feature zorgt ervoor dat elke 24 uur de opgeslagen data van de trackers uit Firefox wordt verwijderd. Hierbij zal de browser gebruikmaken van heuristieke detectie om bounce trackers te herkennen.

Bounce Tracking Protection is nu toegevoegd aan een vroege testversie van Firefox. Voorlopig staat de trackingbescherming niet volledig ingeschakeld en wordt er alleen informatie verzameld. Wanneer de feature stabiel genoeg is zal Mozilla die binnen de testversie inschakelen en wordt de trackerdata verwijderd.