Citrix wijst beheerders op kritieke PuTTY-kwetsbaarheid in XenCenter

Citrix heeft systeembeheerders op een kritieke kwetsbaarheid in PuTTY gewezen waardoor een aanvaller in een guest virtual machine (VM) de ssh private key van een XenCenter-beheerder kan achterhalen. PuTTY is een populaire ssh-client. Vorige maand verscheen er een beveiligingsupdate voor een kwetsbaarheid in de software, aangeduid als CVE-2024-31497. Via het beveiligingslek is het mogelijk om bepaalde ssh private keys te stelen.

In een beveiligingsbulletin laat Citrix weten dat versies van XenCenter for Citrix Hypervisor 8.2 CU1 LTSR gebruikmaken van PuTTY voor het opzetten van ssh-verbindingen van XenCenter naar guest VM's. Via XenCenter is het mogelijk om virtual machines uit te rollen, beheren en monitoren. Vanaf XenCenter versie 8.2.6 is PuTTY niet meer in de software aanwezig.

In de versies waar PuTTY nog wel in aanwezig is kan een aanvaller de kwetsbaarheid gebruiken om de private key van de XenCenter-beheerder te achterhalen als die op de guest virtual machine inlogt. Citrix stelt dat organisaties er nu voor kunnen kiezen om PuTTY volledig te verwijderen als ze geen gebruikmaken van de 'Open SSH Console' feature. Beheerders die PuTTY wel willen behouden zullen zelf een nieuwe versie van de ssh-client moeten installeren.