EU-regels voorkomen mogelijk afschermen e-mailadressen in Handelsregister

Europese regelgeving voorkomt mogelijk het afschermen van e-mailadressen in het Handelsregister, zo laat demissionair minister Adriaansens van Economische Zaken weten. Daarnaast is het concept-wetsvoorstel verschenen dat ervoor moet zorgen dat in het Handelsregister ingeschreven ondernemers een jaarlijkse bijdrage gaan betalen.

Volgens de minister hebben ondernemers steeds meer last van ongewenst gebruik van hun zakelijke gegevens in het Handelsregister. Het gaat dan om gegevens die verplicht openbaar moeten zijn en bijvoorbeeld worden gebruikt voor marketingdoeleinden, terwijl daar geen toestemming voor is gegeven. "Het voorkomen van ongewenste benadering van ondernemers door commerciële en andere partijen is een belangrijke drijfveer achter de Datavisie", aldus Adriaansens.

De 'Datavisie Handelsregister' moet de privacy van personen die in het Handelsregister zijn ingeschreven beter beschermen, laat de minister weten in een brief aan de Tweede Kamer. "Het niet langer openbaar en inzichtelijk maken van e-mailadressen, telefoonnummers en faxnummers in het Handelsregister, is een grote wens van veel ingeschrevenen", voegt de bewindsvrouw toe (pdf).

Om de genoemde gegevens af te schermen moet het Handelsregisterbesluit worden herzien. Daarna zijn de gegevens alleen inzichtelijk voor bij wet aangewezen partijen, zoals bestuursorganen, advocaten, deurwaarders en notarissen. In het geval van het afschermen van e-mailadressen is volgens Adriaansens inmiddels gebleken dat dit door een aanpassing van de Europese Vennootschapsrichtlijn mogelijk niet kan. "Hiermee zal in nationale regelgeving rekening moeten worden gehouden." De wijziging van het Handelsregisterbesluit zal naar verwachting op 1 juli dit jaar van kracht worden.

Jaarlijkse bijdrage

Volgens minister Adriaansens is één van de problemen met het huidige Handelsregister de manier waarop het gefinancierd wordt. "Vooral private grootafnemers van handelsregisterinformatie ervaren door de tarieven een prikkel en een verdienmodel om kun kosten terug te verdienen door handelsregistergegevens door te verkopen. Dit mechanisme lijkt bij te dragen aan verspreiding van o.a. adresgegevens waar KVK geen grip meer op heeft, maar wel verantwoordelijk voor wordt gehouden."

Daarnaast laat EU-regelgeving steeds minder ruimte voor het vragen van een vergoeding voor handelsregisterinformatie. De minister wil dan ook dat ondernemers die ingeschreven staan, hier een vaste bijdrage per jaar voor gaan betalen. "Dit maakt het mogelijk om de maatregelen tegen direct marketing te financieren en tegelijkertijd de privacy en fraudebestendigheid te versterken. Over dit onderdeel van de plannen gaat deze consultatie", aldus de uitleg bij het deze week gepresenteerde concept-wetsvoorstel dat dit mogelijk moet gaan maken. Via Internetconsultatie.nl kan het publiek tot 9 juni op het voorstel reageren.