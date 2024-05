AP: pakketpunten mogen QR-code op id-kaart en paspoort niet scannen

Pakketpunten mogen bij de identificatie van personen die een pakket komen ophalen niet de QR-code op identiteitskaart of paspoort scannen, zo stelt de Autoriteit Persoonsgegevens (AP). "Omdat de QR-code op paspoorten (afgifte op of na 30 augustus 2021) en identiteitskaarten (afgifte op of na 2 augustus 2021) het BSN bevat, mogen organisaties de QR-code niet zomaar uitlezen", zo laat de privacytoezichthouder tegenover MAX Meldpunt weten.

De AP meldt dit ook op de eigen website, waar het verder stelt dat organisaties het BSN alleen mogen verwerken als dat in de wet staat en alleen voor doelen die in de wet staan beschreven. Het gaat dan bijvoorbeeld om zorgaanbieders, onderwijsinstellingen, pensioenfondsen, financiële instellingen of werkgevers bij het verstrekken van salarisinformatie aan de Belastingdienst.

"Het ophalen van pakketjes staat niet in de wet genoemd als situatie waarbij organisaties het BSN mogen verwerken. In de QR-code op het rijbewijs staat geen BSN. Die mogen pakketpunten dus wel scannen", legt de privacytoezichthouder verder uit. Volgens MAX Meldpunt moeten mensen bij het ophalen van pakketten zich ook op andere manieren kunnen identificeren.