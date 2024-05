Amerikaanse patiëntendossiers versleuteld bij ransomware-aanval

Bij een aanval op de Amerikaanse zorggigant Ascension Health Care zijn dossiers van patiënten versleuteld en het herstel zal de nodige tijd in beslag nemen. Dat heeft de organisatie bekendgemaakt. Ascension beheert honderdveertig ziekenhuizen in negentien Amerikaanse staten. Vorige week werd het netwerk van de organisatie getroffen door een ransomware-aanval, waardoor het zich genoodzaakt zag om ambulances voor sommige ziekenhuizen om te leiden.

Ascension sprak in eerste instantie over een "cyber security incident". Bronnen lieten vervolgens tegenover CNN weten dat het om een aanval met de Black Basta-ransomware ging. Afgelopen week kwam de FBI met een waarschuwing voor deze ransomware. Inmiddels heeft de zorgverlener tegenover ABC bevestigd dat het inderdaad om een ransomware-aanval gaat. Details over de aanval zelf zijn niet gegeven. Wel meldt Ascension dat het begonnen is met het herstel van systemen, maar dat dit tijd zal kosten.