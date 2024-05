Openbaar Ministerie noemt aanpak van cybercrime grote opgave

De aanpak van cybercrime is een grote opgave, zo stelt het Openbaar Ministerie (OM) in het vandaag verschenen Jaarbericht over 2023. Volgens het OM worden onderzoeken naar cybercrime steeds ingewikkelder vanwege elkaar snel opvolgende technologische ontwikkelingen en het grensoverschrijdende karakter, waarbij internationaal moet worden samengewerkt.

"Ondanks steeds meer expertise in en inzet op de bestrijding van cybercrime en gedigitaliseerde criminaliteit, staat het OM hier nog voor een grote opgave", aldus het jaarbericht. Het aantal gevallen van cybercrime, zoals computervredebreuk, ddos-aanvallen of ransomware, zijn volgens de politieregistratie in 2023 met veertien procent gedaald ten opzichte van 2022. "Maar het aantal van ruim 12.200 bij de politie bekende gevallen ligt daarmee nog aanzienlijk hoger dan voor de pandemie", aldus het OM.

Volgens het jaarbericht komen voor vormen van cybercrime doorgaans minder verdachten in beeld. Eén verdachte van cybercrime kan echter veel meer slachtoffers maken. Daarnaast ontwikkelen cybercrime en gedigitaliseerde criminaliteit zich, onder andere vanwege technologische ontwikkelingen en het grensoverschrijdende karakter.

Het aantal verdachten van cybercrime dat vorig jaar door het OM werd 'ingeschreven' nam af van 372 naar 351. De gestelde doelstelling voor het jaar werd wel gehaald. Verder werden vorig jaar 36 fenomeenonderzoeken en 17 high tech crime onderzoeken tactisch afgerond. Fenomeenonderzoeken zijn onderzoeken die uitgevoerd worden door cybercrimeteams. Het OM laat verder weten dat er meer verdachten voor fraude met online handel zijn ingeschreven. Het gaat hierbij om fraude bij het online aanschaffen van producten.

Tevens nam het aantal ingeschreven verdachten voor online fraude met betaalproducten toe. Het gaat dan vooral om het verkrijgen van bankgegevens via phishing, smishing, bankhelpdeskfraude of andere vormen van social engineering. Het OM zegt de komende jaren flink te zullen investeren in de aanpak van online criminaliteit. Volgens Rinus Otte, voorzitter van het College van procureurs-generaal, is het echter een gegeven dat nooit alle criminaliteit kan worden aangepakt.