Mozilla gaat zoekdata Amerikaanse Firefox-gebruikers verzamelen

Mozilla heeft vandaag een nieuwe versie van Firefox uitgebracht waarmee het zoekdata van Amerikaanse desktopgebruikers gaat verzamelen. Daarbij beweert de browserontwikkelaar dat dit op een privacyvriendelijke manier gebeurt. "Om Firefox gebaseerd op jouw behoeftes te verbeteren, is het essentieel om te begrijpen hoe gebruikers functies zoals zoeken gebruiken", aldus Mozilla.

De Firefox-ontwikkelaar stelt dat het de 'zoekervaring' wil verbeteren door nieuwe features te ontwikkelen, zoals Firefox Suggest, dat op basis van zoekopdrachten online content aanbeveelt. "Om ervoor te zorgen dat dit soort features goed werken, hebben we meer inzicht in de algehele zoekactiviteit nodig, zonder dat dit ten koste gaat van onze inzet voor de privacy van gebruikers", laat Mozilla weten.

Mozilla wil naar eigen zeggen beter begrijpen waar gebruikers naar zoeken, om op basis hiervan de 'juiste features' prioriteit te geven. Voor het in kaart brengen van zoekopdrachten zal MozIlla twintig categorieën hanteren. Daarbij is de verzamelde zoekdata niet gekoppeld aan specifieke individuen en wordt er van een anonimiseringstechnologie genaamd OHTTP gebruikgemaakt, om te voorkomen dat zoekdata aan ip-adressen van gebruikers is te koppelen. Bij Oblivious HTTP (OHTTP) wordt versleutelde data via een tussenpartij gerouteerd om zo het ip-adres van de gebruiker te verbergen.

"We begrijpen dat deze nieuwe dataverzameling voor vragen kan zorgen", merkt Mozilla verder op. De Firefox-ontwikkelaar voegt toe dat gebruikers ervoor kunnen kiezen om via een opt-out het versturen van gebruikersdata te voorkomen. Ook wordt er geen data in de Private Browsing mode verzameld. Vooralsnog is de dataverzameling alleen bij Amerikaanse desktopgebruikers ingeschakeld en zal dit niet direct voor zichtbare veranderingen tijdens het browsen zorgen. "Onze nieuwe aanpak met betrekking tot data stelt ons in staat om onze productfeatures en -aanbod te verbeteren op manieren die voor jou belangrijk zijn", besluit Mozilla de aankondiging.