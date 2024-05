VMware dicht Workstation-lek waardoor aanvaller host-systeem kan kapen

VMware heeft vandaag beveiligingsupdates uitgebracht voor een kritieke kwetsbaarheid in VMware Workstation en Fusion waardoor een aanvaller vanuit een virtual machine het onderliggende host-systeem kan kapen. Het beveiligingslek werd afgelopen maart tijdens de Pwn2Own-wedstrijd in Vancouver gedemonstreerd. Het beveiligingslek bevindt zich in het virtuele bluetooth device van VMware Workstation en Fusion.

Een aanvaller die in de virtual machine beheerdersrechten heeft kan via de kwetsbaarheid een use-after-free veroorzaken, om vervolgens code op het host-systeem uit te voeren. De impact van het beveiligingslek, aangeduid als CVE-2024-22267, is op een schaal van 1 tot en met 10 beoordeeld met een 9.3. Daarnaast zijn ook verschillende andere kwetsbaarheden die tijdens Pwn2Own werden gedemonstreerd verholpen, maar die hebben een lagere impact. De onderzoekers die de VMware-aanval tijdens Pwn2Own demonstreerden ontvingen hiervoor een beloning van 130.000 dollar.