FTC wijst autofabrikanten op illegaal verzamelen en gebruiken van gegevens

De Amerikaanse toezichthouder FTC heeft autofabrikanten gewezen op het illegaal verzamelen en gebruiken van de gegevens die hun auto's en automobilisten genereren. Afgelopen maart kwam The New York Times nog met het bericht dat autofabrikanten data met verzekeraars delen, wat tot hogere premies leidt. Daarnaast deden Amerikaanse senatoren een oproep aan de FTC om autofabrikanten te onderzoeken, omdat die hun belofte over het delen van locatiegegevens met politie zouden hebben gebroken.

"Sommige mensen zeggen dat de auto die iemand rijdt veel over hem zegt. Nu auto's met internet verbonden zijn, is dat meer waar dan veel mensen beseffen. Connectiviteit laat automobilisten dingen doen zoals het beluisteren van hun favoriete internetradiozender of het ontgrendelen van hun auto met een app, online verbonden auto's kunnen ook veel data over mensen verzamelen. Deze data kan gevoelig zijn, zoals biometrische informatie of locatie, en het verzamelen, gebruik en delen ervan kan de privacy en het financieel welzijn van consumenten bedreigen", aldus de FTC.

De toezichthouder merkt op dat het bekend is met zorgen van privacyvoorstanders over de hoeveelheid gegevens die auto's kunnen verzamelen. Ook wijst het naar de stappen die het heeft genomen tegen bedrijven die illegaal gegevens verzamelen en doorverkopen, of op illegale wijze gebruiken. "Deze zaken onderstrepen de grote kans op aansprakelijkheid bij het verzamelen, gebruiken en delen van gevoelige data, zoals biometrische data en locatiegegevens."

De FTC sluit af door te stellen dat bedrijven geen vrijbrief hebben om geld aan de informatie van personen te verdienen, tenzij dit nodig is voor het aangeboden product of dienst. "De eenvoudigste manier waarop bedrijven kunnen voorkomen dat ze consumenten schaden met het verzamelen, gebruiken en delen van gevoelige informatie, is door die in de eerste plaats helemaal niet te verzamelen."