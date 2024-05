ESET: 400.000 Linux-servers afgelopen jaren besmet met Ebury-malware

De afgelopen jaren zijn wereldwijd 400.000 Linux-servers besmet geraakt met de Ebury-malware, waaronder servers van Kernel.org, zo stelt antivirusbedrijf ESET in een analyse. Het Ebury-botnet is sinds 2009 actief en in die tijd verschillende keren in het nieuws geweest. Zo werd in 2017 een vermeende beheerder veroordeeld. Eind 2023 bleken nog altijd 100.000 servers besmet te zijn.

In de analyse laten de onderzoekers ook weten hoe de malware zich verspreidt. Lange tijd werd gedacht dat dit gebeurde door middel van gecompromitteerde inloggegevens. Zodra de aanvallers toegang tot een Linux-server hebben worden aanwezige OpenSSH-bestanden aangepast. Wanneer er vanaf de besmette server op een andere server wordt ingelogd, komen de inloggegevens van deze server ook in handen van de aanvallers, die zo het proces kunnen herhalen.

ESET meldt nu dat Linux-servers ook worden gecompromitteerd door middel van credential stuffing-aanvallen, via hypervisors of container hosts waar de aanvallers toegang toe hebben, misbruik van kwetsbaarheden zoals die in Control Web Panel en Dirty COW, het compromitteren van hostingproviders en man-in-the-middle-aanvallen op servers in hetzelfde netwerk. De Ebury-malware kan niet alleen ssh-inlogegevens stelen, maar ook creditcardgegevens en cryptowallets. Daarnaast worden besmette machines gebruikt voor het proxyen van verkeer en spam.

Kernel.org

De onderzoekers stellen ook dat tussen 2009 en 2011 vier servers van Kernel.org, een website van The Linux Foundation, met Ebury waren besmet. De servers werden vermoedelijk gebruikt als mailservers, nameservers, mirrors en source code repositories. Twee van de servers zijn waarschijnlijk twee jaar besmet geweest, een server een jaar en de ander zes maanden.

De aanvallers wisten ook de /etc/shadow bestanden in handen te krijgen, die 551 unieke gebruikersnamen en gehashte wachtwoorden bleken te bevatten. Van deze wachtwoordhashes wisten de aanvallers 275 wachtwoorden in cleartext te achterhalen door middel van brute force en de Ebury credential stealer, aldus de onderzoekers.

Verder werd eind 2019 de infrastructuur van een niet nader genoemde grote Amerikaanse domeinregistrar en hostingprovider gecompromitteerd. Het ging om 2500 fysieke en 60.000 virtuele servers. De machines werden bij elkaar gebruikt voor het hosten van de websites van meer dan 1,5 miljoen accounts. Bij een ander incident vorig jaar werden 70.000 servers van de hostingprovider gecompromitteerd.

"Ebury vormt een serieuze dreiging en uitdaging voor de Linux-gemeenschap", zegt onderzoeker Marc-Etienne Léveillé. "Er is geen eenvoudige oplossing die Ebury ineffectief maakt, maar een aantal mitigaties zijn toe te passen om de verspreiding en de impact te beperken." De onderzoeker benadrukt dat infecties niet alleen bij organisaties en individuen plaatsvinden die minder om security geven. "Veel zeer tech-savy personen en grote organisaties bevinden zich onder de slachtoffers."