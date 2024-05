Autoriteit Persoonsgegevens opent deuren tijdens Week van de Rechtsstaat

De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) opent op zaterdag 8 juni tijdens de Week van de Rechtsstaat haar deuren, zo heeft de toezichthouder vandaag aangekondigd. Tijdens de dag laat de AP zien waar het zich mee bezighoudt, worden er 'spoedcursussen' gezichtsherkenning en AI gegeven, zijn er minicolleges en is er een informatie- en meldpunt voor vragen over privacyregels.

Daarnaast is er ook een live sessie voor kinderen en ouders over het gebruik van alledaagse online platforms. Tijdens de Week van de Rechtstaat openen verschillende organisaties hun deuren, waaronder de Raad voor de Rechtspraak, Tweede Kamer, Hoge Raad en Autoriteit Persoonsgegevens in Den Haag. De toegang is gratis, aanmelden is niet nodig.