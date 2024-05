Landelijke pinstoring zorgt voor problemen met betaalverkeer

Een landelijke pinstoring zorgt sinds vanavond voor problemen met het betaalverkeer. Tal van mensen maken melding dat ze niet met pin in winkels kunnen betalen. Volgens Betaalvereniging Nederland gaat het om een 'grote storing'. Op Allestoringen.nl zijn vele duizenden gebruikersmeldingen binnengekomen. De NOS laat weten dat een supermarkt in Haarlem mensen niet binnenlaat als ze niet contant kunnen betalen. Ook AT5 meldt op basis van meldingen dat winkels en tankstations klanten zonder contant geld weigeren.

"Ik stond net weer blij met wat briefjes contant geld in mijn handen, terwijl de halve winkel bedroefd afdroop vanwege de pinstoring. Toch wel handig, dat contant geld", laat lijsttrekker van de Piratenpartij Matthijs Pontier op X weten. Betaalvereniging Nederland zegt dat de storing voor problemen zorgt met dertig tot veertig procent van de pintransacties in winkels. Wanneer de storing is verholpen kan de vereniging niet zeggen.

Update

De storing is inmiddels voorbij, maar het kan nog even duren voordat het pinnen bij alle automaten weer mogelijk is. De oorzaak van de problemen is op dit moment onbekend.