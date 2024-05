Man krijgt twee maanden gevangenisstraf voor doxing van politieagent

Een 39-jarige man zonder vaste woon- of verblijfplaats heeft wegens het doxen van een politieagent een gevangenisstraf van twee maanden gekregen. De verdachte riep vorige maand op zijn Facebookpagina meerdere malen op om persoonlijke gegevens van de agent te delen. Hij verklaarde dat hij de berichten had geplaatst omdat hij het niet eens was met de manier waarop hij door de betreffende politieagent tijdens een controle was behandeld.

De officier van justitie stelde dat het feit een grote impact op de agent heeft gehad en zijn privacy is geschonden. Er was een onvoorwaardelijke gevangenisstraf van twee maanden geëist, die de politierechter ook oplegde, zo meldt het Openbaar Ministerie. Doxing is sinds 1 januari van dit jaar strafbaar en kan worden bestraft met een gevangenisstraf van maximaal twee jaar of een geldboete van maximaal 22.500 euro.