EU gaat met meer landen passagiersgegevens uitwisselen

De Europese Unie gaat met meer landen overeenkomsten sluiten voor het uitwisselen van passagiersgegevens, zo heeft demissionair minister Yesilgöz van Justitie en Veiligheid laten weten (pdf). Afgelopen maart kwam de Europese Raad met een besluit over de doorgifte en verwerking van passenger name records (PNR) tussen Canada en de EU. PNR-gegevens bestaan uit reserverings- en check-in-gegevens, zoals naam- en adresgegevens, telefoonnummers, e-mailadressen, geboortedata, reisdata, ID-documentnummers, bestemmingen, medepassagiers en betaalgegevens.

De EU sloot in 2005 een soortgelijke overeenkomst met Canada. Nadat deze overeenkomst verliep, werd in 2010 gestart met de onderhandelingen over een nieuwe overeenkomst. Dit leidde in 2015 tot een ontwerpovereenkomst. Het Europees Parlement verzocht om de overeenkomst eerst voor te leggen aan het Europees Hof van Justitie. Dat oordeelde dat de overeenkomst in de huidige vorm niet gesloten kon worden, omdat die in strijd was met door de EU erkende grondrechten, zoals het recht op gegevensbescherming en de eerbiediging van het privéleven.

Vervolgens zijn de EU en Canada gaan onderhandelen over een nieuwe overeenkomst. De nu gesloten overeenkomst regelt de voorwaarden en kaders waaronder alleen luchtvaartmaatschappijen PNR-gegevens van passagiers die tussen de EU en Canada vliegen, mogen delen met de Canadese autoriteiten. De Europese privacytoezichthouder EDPS oordeelde in april dat het voorstel waarborgen bevat om tegemoet te komen aan het oordeel van het Europees Hof. Wel adviseerde de EDPS om aanpassingen te maken zodat de overeenkomst wordt geïnterpreteerd en toegepast zodat het voldoet aan de eisen van het Hof (pdf).

"De overeenkomst die nu met Canada is gesloten past in de reeks aan PNR-overeenkomsten die de EU met derde landen heeft gesloten en gaat sluiten. Een toenemend aantal landen verzamelt immers PNR-gegevens van luchtvaartmaatschappijen", aldus minister Yesilgöz. De bewindsvrouw merkt op dat de Europese Commissie al gemachtigd is om met Mexico en Japan PNR-overeenkomsten te starten.

Daarnaast heeft Brussel vorig jaar september al aangeraden om ook de onderhandelingen met Noorwegen, IJsland en Zwitserland te openen. "Dit gebeurt naar verwachting op korte termijn", aldus Yesilgöz. Daarnaast zijn er afspraken over PNR-gegevens gemaakt met de Verenigde Staten, Australië en het Verenigd Koninkrijk.