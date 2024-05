WikiLeaks-oprichter Assange mag opnieuw in beroep tegen uitlevering VS

WikiLeaks-oprichter Julian Assange mag opnieuw beroep aantekenen tegen zijn uitlevering aan de Verenigde Staten, zo heeft het Britse High Court vandaag geoordeeld. Eind maart kwam er in de zaak die Assange had aangespannen een tussentijds oordeel. De rechter stelde toen dat als de VS geen garanties geeft, Assange zonder verdere hoorzitting in beroep mag.

Als de Amerikaanse autoriteiten wel met de gevraagde garanties zouden komen, volgde vandaag een nieuwe hoorzitting. Het Hof heeft nu een definitief oordeel gegeven dat Assange het beroep tegen zijn uitlevering mag voortzetten. Assange zou het beroep alleen mogen voorzetten als de Amerikaanse regering het Hof bepaalde garanties niet kon geven.

Zo zou de WikiLeaks-oprichter beroep moeten kunnen doen op het eerste amendement van de Amerikaanse grondwet, zou zijn nationaliteit geen invloed op zijn strafmaat mogen hebben, zou hij dezelfde bescherming van het eerste amendement moeten hebben als Amerikaanse staatsburgers en mag de doodstraf niet worden opgelegd. De discussie in de rechtszaal ging vooral over de bescherming van het eerste amendement, zo melden de BBC, The Guardian en Sky News.

Assange zit nog altijd gevangen in het Verenigd Koninkrijk en is onderwerp van een jarenlang juridisch gevecht waarbij de VS hem probeert uitgeleverd te krijgen. De Amerikaanse autoriteiten hebben hem aangeklaagd voor het illegaal verkrijgen en lekken van vertrouwelijke informatie.