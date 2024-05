VirusTotal kondigt Rust-versie aan van malwaredetectietool YARA

Googles online virusscandienst VirusTotal heeft vandaag een nieuwe versie van de populaire malwaredetectietool YARA aangekondigd. YARA-X is een compleet nieuwe implementatie van YARA gemaakt in programmeertaal Rust. Dit zou voor een betere gebruikerservaring, prestaties, security en betrouwbaarheid moeten zorgen.

YARA is een op regels gebaseerde tool voor het detecteren en classificeren van malware. De tool, die al meer dan vijftien jaar bestaat, is ontwikkeld door Victor Alvarez van VirusTotal. Allerlei security- en antivirusbedrijven maken er gebruik van voor detectie en classificatie van malware. Volgens Alvarez maakt de overstap naar Rust nieuwe features mogelijk en zijn er in YARA-X meteen allerlei bugs verholpen. Rust wordt omschreven als een 'memoy safe' programmeertaal, wat het lastiger moet maken dat kwetsbaarheden zoals memory corruption zich voordoen.

Alvarez kondigde YARA-X aan in een blogpost met de titel: "YARA is dead, long live YARA-X". Hij nuanceert dat YARA niet echt dood is, omdat veel mensen en organisaties er nog gebruik van maken. Deze versie zal dan ook nog steeds worden ondersteund met bugfixes en kleine features. Grote features of modules zullen echter alleen voor YARA-X verschijnen. De Rust-versie van YARA bevindt zich nog wel in de bètafase, maar is volgens Alvarez volwassen en stabiel genoeg om te worden gebruikt.