ICO: Snapchat had risico's van AI-chatbot niet goed onderzocht

Chatdienst Snapchat had de risico's van de AI-chatbot die het vorig jaar lanceerde niet goed onderzocht, zo stelt de Britse privacytoezichthouder ICO op basis van eigen onderzoek. Begin vorig jaar kwam Snapchat met een chatbot genaamd 'My AI'. Vorig jaar juni startte de ICO een onderzoek vanwege zorgen dat Snapchat niet had voldaan aan de juridische verplichting om de risico's van de nieuwe chatbot in kaart te brengen.

Eind vorig jaar kwam de Britse privacytoezichthouder al met een voorlopige conclusie waarin het stelde dat Snapchat de privacyrisico's van de chatbot niet goed had beoordeeld. Daarnaast had Snap de risico's voor miljoenen My AI-gebruikers in het Verenigd Koninkrijk, waaronder kinderen, niet goed in kaart gebracht en beoordeeld. Het onderzoek is nu afgerond en de ICO stelt vast dat Snapchat inderdaad de risico's niet goed had onderzocht.

Snapchat heeft naar aanleiding van het onderzoek van de toezichthouder maatregelen genomen om de risico's beter in kaart te brengen en zijn er niet nader genoemde mitigaties doorgevoerd. De komende weken maakt de ICO bekend welke beslissing hij in deze zaak zal nemen. De Britse toezichthouder heeft bedrijven in het verleden geregeld miljoenenboetes opgelegd voor het overtreden van privacywetgeving. Tevens geeft de ICO aan dat het de uitrol van My AI blijft monitoren en hoe er met opkomende risico's wordt omgegaan.