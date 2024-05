'VK wil meldplicht voor ransomware-aanvallen, vergunningplicht voor losgeld'

De Britse overheid wil alle organisaties in het land die slachtoffer van ransomware worden verplichten dit te rapporteren. Daarnaast moeten organisaties die losgeld willen betalen hiervoor eerst een vergunning vragen en wordt het betalen van losgeld voor vitale organisaties verboden. De voorstellen worden volgende maand in consultatie gebracht, zo meldt The Record op basis van bronnen.

Met de meldplicht willen Britse overheidsfunctionarissen een beter beeld van de werkelijke omvang van het probleem krijgen. Een verbod op het betalen van losgeld door vitale organisaties zou aanvallers moeten ontmoedigen om dergelijke partijen aan te vallen. Het Britse National Cyber Security Centre en de Britse privacytoezichthouder ICO lieten vorig jaar al weten dat ze zich zorgen maken dat slachtoffers van ransomware dit niet melden.

Hoe de vergunningplicht precies moet gaan werken is onbekend. De maatregel is waarschijnlijk een aanvulling op de meldplicht en zou bijvoorbeeld slachtoffers kunnen helpen dat er misschien ook alternatieven zijn voor het betalen van losgeld. Volgens The Record zijn er echter zorgen dat het aanvraagproces het herstel in bepaalde gevallen kan vertragen, wat de schade en verstoring door een ransomware-aanval juist vergroot.