Ivanti waarschuwt voor kritieke SQL Injection-lekken in Endpoint Manager

Softwarebedrijf Ivanti waarschuwt voor zes kritieke SQL injection-kwetsbaarheden in Endpoint Manager (EPM), waardoor een ongeauthenticeerde aanvaller willekeurige code op de server kan uitvoeren wat grote gevolgen voor organisaties kan hebben. Via Ivanti Endpoint Manager kunnen organisaties namelijks laptops, smartphones en servers beheren. Dit wordt gedaan door middel van de EPM-server die met een agent op beheerde clients communiceert.

In totaal bevat Ivanti EPM zes 'ongespecificeerde' SQL Injection-lekken die een aanvaller in hetzelfde netwerk de mogelijkheid geven om willekeurige code op de server uit te voeren. De impact van de zes kwetsbaarheden is op een schaal van 1 tot en met 10 beoordeeld met een 9.6. Ivanti heeft updates beschikbaar gemaakt om het probleem te verhelpen en zegt niet bekend te zijn met actief misbruik van de beveiligingslekken. Producten van Ivanti zijn in het verleden wel geregeld doelwit geweest van aanvallen.