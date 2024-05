Britse toezichthouder kijkt naar Microsoft AI die continu screenshots maakt

De Britse privacytoezichthouder ICO kijkt of een nieuwe 'AI-feature' van Microsoft, waarbij continu screenshots van het scherm van gebruikers worden gemaakt, wel aan geldende privacyregels voldoet en heeft het techbedrijf om opheldering gevraagd. Dat meldt de BBC. Deze week introduceerde Microsoft een nieuwe serie pc's genaamd Copilot+, die over een feature genaamd Recall beschikken.

Recall maakt continu screenshots van het scherm en slaat die lokaal op. Vervolgens kunnen gebruikers deze screenshots op activiteiten en andere zaken doorzoeken. Microsoft omschrijft het als een 'fotografisch geheugen', tegenstanders spreken van een 'privacynachtmerrie'. Volgens Microsoft blijven de screenshots lokaal op het systeem en heeft het hier geen toegang toe. Ook is het een 'optionele ervaring'.

"Dit kan een privacynachtmerrie worden", zegt technoloog Kris Shrishak tegenover de BBC. "Het feit dat screenshots worden gemaakt tijdens het gebruik van het apparaat kan een chilling effect op mensen hebben." Datarechtenexpert Daniel Tozer zegt dat de feature hem doet denken aan de Netflix-serie Black Mirror. "Microsoft heeft een rechtsgeldige basis nodig om de persoonlijke informatie van gebruikers op te slaan en opnieuw weer te geven."

Een ander risico is dat iemand met toegang tot het systeem uitgebreide informatie over de activiteiten van de gebruiker kan achterhalen. Het kan dan gaan om politie of opsporingsdiensten met een gerechtelijk bevel, of zelfs Microsoft als het later van gedachten verandert om alle data lokaal te houden en niet te gebruiken voor gerichte advertenties of het trainen van hun AI, stelt Jen Caltrider van Mozilla.

"Ik zou een computer met Recall niet gebruiken voor zaken die ik niet in het zicht van een buslading vreemden zou doen", merkt Caltrider op. "Dat houdt in het inloggen op financiële accounts, het opzoeken van gevoelige gezondheidsinformatie, het stellen van gênante vragen of het zoeken naar informatie over blijf-van-mijn-lijfhuizen, fertiliteitsklinieken of immigratieadvocaten."

De Britse privacytoezichthouder heeft Microsoft om meer informatie gevraagd. De ICO stelt dat bedrijven voordat ze nieuwe producten op de markt brengen rigoureus de risico's voor de rechten en vrijheden van mensen moeten onderzoeken en verhelpen. "We hebben navraag bij Microsoft gedaan om te zien welke maatregelen er aanwezig zijn om de privacy van gebruikers te beschermen."