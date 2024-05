Politie houdt verdachte aan voor grootschalige fraude via 'ICS-sms'jes'

De politie heeft een 27-jarige man uit Wageningen aangehouden op verdenking van grootschalige fraude via sms-berichten die van creditcardmaatschappij ICS afkomstig leken. In de sms'jes werd gesteld dat er was geprobeerd een groot geldbedrag van de creditcard af te schrijven. Wanneer er geen toestemming voor deze transactie was gegeven werd verzocht het opgegeven telefoonnummer te bellen.

Dit nummer werd beantwoord door een oplichter die zich voordeed als ICS-medewerker. De oplichter vertelde slachtoffers dat cybercriminelen waarschijnlijk achter de verdachte transactie zaten. Vervolgens lukte het de oplichter om slachtoffers bepaalde gegevens te ontfutselen waarmee ze financieel werden gedupeerd, aldus de politie. Sommige slachtoffers vroegen of het wel veilig was, waarop de verdachte liet weten dat er niet om pincodes werd gevraagd of pinpassen werden opgehaald.

De politie stelt dat zeker elf aangiften van slachtoffers aan deze zaak te linken zijn, waarbij 20.000 euro werd buitgemaakt. Vermoedelijk zijn er meer slachtoffers, zo stelt de politie. Het onderzoek naar het netwerk waar de verdachte onderdeel van was is nog gaande en meer aanhoudingen worden niet uitgesloten.