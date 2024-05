Nieuwe versie populaire Mac-firewall Little Snitch gelanceerd

Na bijna vier jaar is er een geheel nieuwe versie van de populaire macOS-firewall Little Snitch gelanceerd. Little Snitch is een applicatie-firewall voor macOS waarmee gebruikers kunnen instellen of programma's verbinding met internet of aangesloten netwerken mogen maken. Het biedt veel meer mogelijkheden dan de standaard met macOS meegeleverde firewall.

Little Snitch 6.0 biedt verbeterde support voor blocklists, dns-encryptie, geluidsnotificaties, gebruiksstatistieken voor rules en blocklists, meer mogelijkheden voor het maken en beheren van firewall-rules en opties voor het monitoren van netwerkactiviteit. Little Snitch 5 verscheen in november 2020. Gebruikers die na 1 januari dit jaar een licentie van deze versie hebben aangeschaft kunnen kosteloos naar versie 6 upgraden. Voor overige bestaande gebruikers wordt de upgrade tegen gereduceerd tarief aangeboden.