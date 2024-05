Een beveiligingsonderzoeker heeft met behulp van ChatGPT kwetsbaarheden in Apple Safari en Google Chrome gevonden, wat hem 28.000 dollar aan beloningen opleverde. Onderzoeker Igor Sak-Sakovskiy van securitybedrijf Positive Technologies deed onderzoek naar de eXtensible Stylesheet Language (XSL) waarmee het mogelijk is om data op te halen en aan te passen.

In plaats van de documentatie over XSL te lezen besloot hij via ChatGPT voorbeelden te genereren voor het achterhalen van de locatie en uitlezen van lokale bestanden. Sak-Sakovskiy wijzigde één van de voorbeelden die de chatbot had gegenereerd en ontdekte dat hij ermee toegang tot het /etc/hosts-bestand op zijn iPhone kon krijgen. Ook /etc/hosts en /etc/passwd bleken toegankelijk te zijn. In het geval van Chrome op Android kon de inhoud van /etc/hosts worden uitgelezen.

De onderzoeker waarschuwde Apple en Google, die vervolgens met updates voor de browsers kwamen. De techbedrijven beloonden Sak-Sakovskiy voor zijn melding met respectievelijk een bedrag van 25.000 en 3.000 dollar. De kwetsbaarheid wordt wel gemeld op de website van Google (CVE-2023-4357), maar is nog niet op de site van Apple (CVE-2023-40415) te vinden.