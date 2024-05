Kabinet wil via Cyberweerbaarheidsnetwerk meer dreigingsinformatie delen

Het kabinet wil meer organisaties van dreigingsinformatie voorzien, wat door middel van het vandaag aangekondigde publiek-privaat 'Cyberweerbaarheidsnetwerk' moet gaan gebeuren. Nederland kent op dit moment een Landelijk Dekkend Stelsel waarin publieke en private partijen, zoals CERTs, sectorale en regionale samenwerkingsverbanden, het Nationaal Cyber Security Centrum (NCSC) en het Digital Trust Center (DTC), informatie en kennis over dreigingen, incidenten en kwetsbaarheden uitwisselen.

Het NCSC fungeert hierbij als een centraal informatieknooppunt. De Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV) en het NCSC kunnen schakelorganisaties aanwijzen die aan het Landelijk Dekkend Stelsel kunnen deelnemen. Deze organisaties kunnen vervolgens dreigingsinformatie en andere zaken weer met hun achterban delen. Het kabinet heeft vandaag een 'toekomstvisie' gepresenteerd waarin het Landelijk Dekkend Stelsel wordt uitgebreid tot het Cyberweerbaarheidsnetwerk.

In dit netwerk wordt het aantal schakelorganisaties uitgebreid om meer organisaties te kunnen bereiken met dreiginginformatie. Het gaat dan niet alleen om informatie om incidenten te voorkomen en te bestrijden, maar ook om van incidenten en crises te leren en snel te herstellen. In het netwerk gaat samengewerkt worden op thema’s als kennisuitwisseling, opleiden, trainen en oefenen.

De NCTV wordt verantwoordelijk voor de aansturing, het NCSC gaat de uitvoering en samenwerking binnen het netwerk coördineren. "Het Cyberweerbaarheidsnetwerk gaat zodoende initiatieven voor publiek-private samenwerking samenbrengen in één verbonden geheel. De praktische inrichting van het netwerk gaat vorm krijgen in een bouwplan dat wordt opgesteld door het NCSC", aldus de NCTV.

"Op dit moment zijn er, naast het Nationaal Cyber Security Centrum, zeven schakelorganisaties onderdeel van het huidige Landelijk Dekkend Stelsel. Deze schakelorganisaties zijn in de Wet beveiliging netwerk- en informatiesystemen of bij ministeriële regeling aangewezen. Om zoveel mogelijk organisaties binnen het Koninkrijk digitaal weerbaarder te maken is het van belang dat het Cyberweerbaarheidsnetwerk een breder bereik krijgt met meer en verschillende typen schakelorganisaties", zo laat demissionair minister Yesilgöz van Justitie en Veiligheid weten.