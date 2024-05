Google verhelpt opnieuw actief aangevallen kwetsbaarheid in Chrome

Gebruikers van Google Chrome zijn opnieuw het doelwit van aanvallen geworden. Voor de vierde keer deze maand is Google gekomen met een update voor een actief aangevallen kwetsbaarheid waar op het moment van de aanvallen geen patch voor beschikbaar was. Net als de actief aangevallen lekken die op 13 en 15 mei werden gepatcht gaat het om een kwetsbaarheid in V8, aangeduid als CVE-2024-5274. Dit is de JavaScript-engine die Chrome en andere browsers gebruiken voor het uitvoeren van JavaScript.

De impact van de kwetsbaarheid is als "high" beoordeeld. Het gaat in dit geval om beveiligingslekken waardoor een aanvaller in het ergste geval code binnen de context van de browser kan uitvoeren. Het is dan mogelijk om bijvoorbeeld data van andere websites te lezen of aan te passen en zo gevoelige informatie van gebruikers te stelen. Ook kwetsbaarheden om uit de Chrome-sandbox te ontsnappen vallen hieronder.

Beveiligingslekken met het stempel "high" zijn op zichzelf niet voldoende om een systeem over te nemen. Hiervoor zou een tweede kwetsbaarheid zijn vereist, bijvoorbeeld in het onderliggende besturingssysteem. Google geeft geen details over de doelwitten van de waargenomen aanvallen en hoe ze precies plaatsvinden. De kwetsbaarheid werd op 20 mei door twee onderzoekers van Google zelf gevonden en gemeld.

Details over de aanvallen zijn niet gegeven. Het totaal aantal beveiligingslekken dat actief tegen Chrome-gebruikers is ingezet voordat een patch beschikbaar was komt dit jaar daarmee op vijf. Tijdens de afgelopen Pwn2Own-wedstrijd in Vancouver demonstreerden onderzoekers exploits voor onbekende kwetsbaarheden in Chrome, maar die zijn voor zover bekend niet gebruikt voor het actief aanvallen van gebruikers. Hieronder de actief aangevallen kwetsbaarheden die dit jaar door Google in Chrome zijn gepatcht.

CVE-2024-0519 16 januari

CVE-2024-4671 09 mei

CVE-2024-4761 13 mei

CVE-2024-4947 15 mei

CVE-2024-5274 23 mei

Google Chrome 125.0.6422.112/.113 is beschikbaar voor macOS en Windows. Voor Linux is versie 125.0.6422.112 verschenen. Updaten zal op de meeste systemen automatisch gebeuren. Dit kan in het geval van actief aangevallen kwetsbaarheden echter tot zeven dagen duren. Gebruikers die direct de update willen ontvangen zullen een handmatige controle moeten uitvoeren. Voor gebruikers van Microsoft Edge, dat net als Chrome op Googles Chromium-browser is gebaseerd, is nog geen update beschikbaar.