6300 mensen op zwarte lijst fiscus kregen compensatie wegens AVG-schending

Van de ruim 267.000 mensen die op een zwarte lijst van de Belastingdienst stonden hebben er 6300 wegens schending van de AVG een immateriële schadevergoeding ontvangen. Dat staat in het Jaarverslag van het ministerie van Financiën over 2023. In 2022 besloot de Autoriteit Persoonsgegevens de fiscus vanwege de Fraude Signalering Voorziening (FSV) een boete van 3,7 miljoen euro op te leggen.

Via deze zwarte lijst werden allerlei signalen van vermeende of bewezen fraude van zowel binnen als buiten de Belastingdienst bijgehouden. De privacytoezichthouder deed onderzoek naar de FSV en ontdekte tal van overtredingen van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). Vanwege de vele misstanden werd besloten de FSV stil te leggen.

"Het hersteltraject op het gebied van FSV is vergevorderd. Het informeren van burgers die geregistreerd stonden in FSV is in 2023 grotendeels afgerond, in totaal gaat het om ruim 267.000 personen. Circa 6.300 personen die recht hebben op een immateriële schadevergoeding wegens schending van de AVG, hebben in 2023 een uitbetaling ontvangen", aldus het Jaarverslag. Een bedrag wordt niet genoemd. Eerder werd al bekend dat het kabinet vindt dat de meeste mensen op de lijst geen nadeel hebben ondervonden en daarom alleen excuses volstaan.

Verder laat het Jaarverslag weten dat de Belastingdienst vorig jaar voortgang heeft geboekt op het openstaan voor signalen van burgers en bedrijven, herstellen van gemaakte fouten en het op orde brengen van de basis voor een wendbare en toekomstbestendige organisatie. "De uitdagingen zijn naast personeel en informatievoorziening ook de privacywetgeving."