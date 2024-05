Bunq-klanten via bankhelpdeskfraude voor 1,6 miljoen euro bestolen

Een kleine dertig klanten van bunq zijn de afgelopen maanden via bankhelpdeskfraude voor een bedrag van ruim 1,6 miljoen euro bestolen en het grootste deel van de slachtoffers werd niet volledig door de bank schadeloos gesteld. Dat melden de NOS en NRC op basis van onderzoek. De schade door bankhelpdeskfraude die bunq voor heel 2023 rapporteerde bedroeg 1,5 miljoen euro.

De oplichters achter de fraude versturen e-mails of sms-berichten die van bunq afkomstig lijken en waarin wordt verzocht de meegestuurde link te openen. Deze link wijst naar een phishingsite. Slachtoffers die op de phishingsite inloggen worden daarna door de oplichters gebeld. Die weten het slachtoffer zover te krijgen om hun geld zelf over te maken, of toegangscodes te geven. Ook komt het voor dat slachtoffers op verzoek van de oplichters hun gezicht scannen om transacties te verifiëren.

Bij bunq is het met één klik mogelijk om een spaarrekening in een betaalrekening om te zetten. Ook kent bunq in tegenstelling tot andere banken geen limiet voor overschrijvingen. Andere banken hanteren daglimieten en wachttijden om die te verhogen. Banken hebben een 'coulancekader' afgesproken om slachtoffers van bankhelpdeskfraude te vergoeden. Het vergoeden gebeurt alleen als er aan bepaalde voorwaarden is voldaan en slachtoffers niet 'grof nalatig' hebben gehandeld.

Vorig jaar werden tienduizend Nederlanders slachtoffer van bankhelpdeskfraude, met een schadebedrag van ruim 28 miljoen euro. Meer dan drieduizend kregen de schade niet vergoed. NRC stelt dat bunq minder toeschietelijk is dan andere banken bij het vergoeden van de schade. Naar aanleiding van de berichtgeving is bunq op het eigen forum met een reactie gekomen wat het doet om klanten te beschermen. Klanten hebben daarnaast ook suggesties gedaan om social engineering-aanvallen te voorkomen.