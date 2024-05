Spywareleverancier pcTattletale lekt persoonsgegevens 139.000 gebruikers

Spywareleverancier pcTattletale heeft de persoonsgegevens van zo'n 139.000 gebruikers gelekt, waaronder namen, e-mailadressen, ip-adressen, telefoonnummers, adresgegevens, sms-berichten, gebruikersnamen en MD5-wachtwoordhashes. PcTattletale biedt software waarmee gebruikers Androidtelefoons en Windowssystemen op afstand 'onopgemerkt' kunnen monitoren. Volgens het bedrijf moet dit voor de online veiligheid van kinderen zorgen, productiviteit van werknemers verhogen en helpen bij het betrappen van een overspelige partner.

De spyware kan allerlei informatie over gebruikte apps verzamelen, toetsaanslagen opslaan om wachtwoorden te onderscheppen en opnames van het scherm maken. In 2021 werd er al een ernstig datalek in de software gevonden, waardoor iedereen op internet gemaakte screenshots kon bekijken van systemen waarop de spyware draaide. Onlangs ontdekte beveiligingsonderzoeker Eric Daigle een andere kwetsbaarheid waardoor het mogelijk was om gemaakte screenshots te bemachtigen. De onderzoeker waarschuwde de spywareleverancier, maar die gaf geen gehoor. Daarop stapte Daigle naar TechCrunch om pcTattletale te benaderen, maar ook die poging bleek onsuccesvol.

Omdat de spywareleverancier het probleem niet verhielp besloot Daigle geen uitgebreide informatie over de kwetsbaarheid te geven. Een onbekende aanvaller wist naar eigen zeggen op basis van de beperkte informatie toch de systemen van pcTattletale te compromitteren, waarbij zo'n honderd gigabyte aan data werd buitgemaakt. Vervolgens plaatste de aanvaller links naar de gecompromitteerde data, waaronder persoonsgegevens van gebruikers, op de website van pcTattletale.

De 139.000 gecompromitteerde e-mailadressen kwamen in handen van beveiligingsonderzoeker Troy Hunt, die ze aan Have I Been Pwned toevoegde. Via de zoekmachine kunnen mensen kijken of hun e-mailadres in een bekend datalek voorkomt. Van de door pcTattletale gelekte e-mailadressen kwam 58 procent al in een ander datalek voor.