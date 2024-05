Alle gemeenten binnenkort aangesloten op 'buurtberichten' MijnOverheid

Nog zo'n drie weken en dan zijn alle Nederlandse gemeenten aangesloten op de 'Berichten over uw Buurt' dienst van MijnOverheid. Via de dienst kunnen MijnOverheid-gebruikers informatie ontvangen over hun buurt. Het gaat dan bijvoorbeeld als er een vergunning is aangevraagd voor het kappen van een boom of het uitvoeren van een verbouwing.

In maart werden de eerste 21 gemeenten aangesloten. Inmiddels staat de teller op 258 en vrijdag 21 juni zijn de laatste gemeenten aan de beurt, zo laat overheidsdienstverlener Logius weten. Iedereen die 25 jaar of ouder is en in Nederland woont ontvangt de Berichten over uw Buurt e-mails. Voorwaarde is wel dat hun e-mailadres bekend is in MijnOverheid. Volgens Logius heeft zo'n twee procent van de mensen zich voor de dienst afgemeld, wat kan via een afmeldlink.

Via MijnOverheid kunnen burgers op hun eigen account overheidscommunicatie ontvangen, persoonlijke gegevens inzien en lopende zaken bij de overheid bekijken. Elke Nederlander van 14 jaar of ouder heeft een account op MijnOverheid. Het account kan niet worden opgezegd, maar burgers moeten dit account wel eerst activeren. Burgers hebben zelf de keus of en op welke wijze er gebruik wordt gemaakt van MijnOverheid, aldus Logius.