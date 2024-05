Politie adviseert 112 te bellen wanneer iemand facetimet bij geldautomaat

De politie adviseert mensen om 112 te bellen wanneer ze iemand bij een geldautomaat zien facetimen. Het kan dan namelijk gaan om een geval van bankhelpdeskfraude. Vorig jaar werden tienduizend Nederlanders slachtoffer van bankhelpdeskfraude, met een schadebedrag van ruim 28 miljoen euro. Bij de fraude wordt gebruikgemaakt van verschillende schakels. Zo beschikken de oplichters vaak over lijsten met persoonsgegevens van vooral oudere personen.

Daarnaast is er iemand die slachtoffers belt en zich daarbij voordoet als bankmedewerker. Vaak komt ook iemand de pinpas van het slachtoffer ophalen en is er iemand die met de pinpas het geld van de rekening pint. "Dit doen ze vaak terwijl ze Facetimen met de grote baas”, zo laat een politierechercheur tegenover het AD weten. "Ze moeten laten zien hoeveel ze van de rekening halen. Is dat gelukt, dan krijgt iedere schakel zijn deel en is de klus geklaard. Door naar de volgende. Wie de grootste buit pakt? De baas/opdrachtgever, terwijl hij achterover leunt en jochies voor hem laat werken."

"Deze vorm van criminaliteit wordt zó vaak gedaan, het is bizar", stelt een andere rechercheur. "Bij een overval of inbraak is het voor de crimineel mogelijk om geen sporen achter te laten, bij gedigitaliseerde criminaliteit niet. Er is 99 van de 100 keer wel een spoor te vinden, juist dát wil je bemachtigen en vanuit daar ga je graven." De rechercheurs willen geen details over hun werkwijze prijsgeven. Wel stellen ze dat ze anonieme bellers met veel moeite kunnen achterhalen. Ook de personen die de pinpassen van slachtoffers ophalen laten soms sporen na. "En de pinners? Daarvoor ligt een cruciale rol voor de burger weggelegd", zo voegen ze toe.