VVD wil opheldering over verplichte 'intelligente snelheidsassistentie' in auto's

De VVD heeft demissionair minister Harbers van Infrastructuur en Waterstaat om opheldering gevraagd over de verplichte 'intelligente snelheidsassistentie' in auto's. De Intelligent speed assistance (ISA) vergelijkt de rijsnelheid met de ter plaatse geldende snelheidslimiet. "Vervolgens geeft het systeem feedback aan de bestuurder (informatief/waarschuwend) of het maakt snelheidsovertredingen fysiek onmogelijk (dwingend)", zo laat het Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid (SWOV) weten.

Het systeem is verplicht aanwezig in auto’s die na 6 juni 2022 op de markt zijn gekomen en wordt vanaf 7 juli dit jaar voor elke nieuw geregistreerde auto verplicht. Het ISA-systeem dat in de EU verplicht is gesteld waarschuwt de automobilist alleen bij snelheidsoverschrijdingen. Het gaat zowel om visuele waarschuwingen als met een audiosignaal of haptisch signaal. Op dit moment kunnen bestuurders ISA nog uitschakelen, maar zal deze standaard bij het starten van het voertuig altijd weer aan staan, aldus de ANWB.

"Een foutloos systeem begint met een betrouwbare en actuele database van geldende snelheidslimieten en noodzakelijke verkeersborden. Deze moet over-the-air beschikbaar worden gesteld via open data en beschikbaar zijn voor elke software ontwikkelaar van navigatieapps en -systemen. De database moet een basisonderdeel van regelgeving worden", zo laat de ANWB verder weten, dat vindt dat de betrouwbaarheid van de snelheidsinformatie waar ISA zich op baseert omhoog moet naar 99,9 procent.

VVD-Kamerlid Veltman heeft naar aanleiding van het systeem Kamervragen aan minister Harbers gesteld. "Hoe duidt u de door de ANWB geplaatste kanttekening dat ISA pas ingevoerd zou moeten worden wanneer een databank met snelheidslimieten bestaat die compleet actueel is?", zo wilt Veltman weten. Het Kamerlid vraagt ook of de data die wordt verzameld door de ISA eigendom van de automobilist blijft.

Harbers moet daarnaast duidelijk maken of er geregeld is dat de data van de automobilist alleen kan worden gebruikt door de Europese Unie, autofabrikanten of andere bedrijven als de automobilist hiervoor expliciet toegang heeft verleend. De minister heeft drie weken om de vragen te beantwoorden.