Minister: bestempelen van desinformatie geen taak van overheid

Het bestempelen van informatie als mis- en desinformatie is geen taak van de overheid, zo stelt demissionair minister Dijkstra voor Medische Zorg. De bewindsvrouw merkt op dat elke mening tot op een bepaalde hoogte mag bestaan. Dijkstra reageerde op Kamervragen van D66 over de verspreiding van 'medische misinformatie' op sociale media (pdf).

De minister claimt dat 'des- en misinformatie' een groeiend probleem in de samenleving is. Onderzoekers stelden vorig jaar tegenover De Correspondent dat misinformatie niet zoveel voorkomt en voorbeelden van gevaarlijke effecten van misinformatie relatief beperkt zijn. "Een belangrijk goed is de bescherming van de vrijheid van meningsuiting; dat elke mening mag bestaan tot op een bepaalde hoogte. Ondanks dat de vrijheid van meningsuiting een groot goed is, kunnen de effecten van het verspreiden van onjuiste informatie, of dat bewust of onbewust gebeurt, nog steeds schadelijk zijn", laat Dijkstra weten.

De bewindsvrouw voegt toe dat het kabinet sinds een aantal jaar maatregelen neemt om de impact van 'mis- en desinformatie' te verminderen. Aan de andere kant schrijft Dijkstra dat het bestempelen van mis- en desinformatie geen taak van de overheid is. "Vrijheid van meningsuiting moet voorop staan. En het controleren van de juistheid van informatie ligt bij professionals, factcheckers en onafhankelijke media."

D66-Kamerlid Paulusma had de minister ook gevraagd of ze het ermee eens is dat de aanpak van misinformatie niet alleen aan socialmediabdrijven kan worden overgelaten en de overheid hierin verantwoordelijk is voor ingrijpen. "Het uitgangspunt is dat de overheid niet bepaalt welke informatie geclassificeerd kan worden als desinformatie", antwoordt Dijkstra.

Paulusma wilde ook weten wat de minister vindt van het plan dat mensen die via sociale media gezondheidsgerelateerde informatie verspreiden verplicht over een BIG-registratie moeten beschikken. "Hoewel wij het verspreiden van desinformatie op social media zeer onwenselijk vinden, is de vrijheid van meningsuiting een groot goed en achten wij regulering hiervan niet wenselijk", reageert Dijkstra.