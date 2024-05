Klanten eisen dat bunq schade door bankhelpdeskfraude volledig vergoedt

Een groep van ongeveer veertig tot vijftig klanten van bunq die het slachtoffer van bankhelpdeskfraude werd eist dat de bank de schade volledig vergoed. Anders volgt er een gerechtelijk procedure. Dat laat een jurist die de groep bijstaat tegenover persbureau ANP weten. De klanten verwijten bunq onzorgvuldigheid.

Vorige week werd bekend dat een kleine dertig klanten van bunq de afgelopen maanden via bankhelpdeskfraude voor een bedrag van ruim 1,6 miljoen euro zijn bestolen. Het grootste deel van de slachtoffers werd niet volledig door de bank schadeloos gesteld. Banken hebben een 'coulancekader' opgesteld om slachtoffers van bankhelpdeskfraude te vergoeden als er aan bepaalde voorwaarden is voldaan.

Ook bunq heeft een coulancekader opgesteld. "Alleen stellen ze extra voorwaarden die heel streng zijn, waardoor in de praktijk schade door helpdeskfraude bijna nooit vergoed wordt. Het gaat in ieder geval extreem moeizaam", zegt Joyce Donat van de Consumentenbond tegenover RTL. Daarnaast is het niet mogelijk om de bank te bellen. Het telefoonnummer op de website van de bank komt uit op een bandje met een keuzemenu. "Als je 50.000 euro bent kwijtgeraakt en je kunt je bank niet bereiken, dat is absurd, gewoon onacceptabel", zegt Donat.

De Consumentenbond hekelt ook het ontbreken van beveiligingsmaatregelen die wel bij andere banken aanwezig zijn. Daardoor wordt het volgens Donat 'allemaal heel kwetsbaar'. Zo is er geen wachttijd voor het verhogen van limieten en is het mogelijk de spaarrekening naar een normale rekening om te zetten. Daarnaast konden criminelen bij klanten die een limiet hadden ingesteld toch meer geld overmaken, laat Donat verder weten.

"Fraude met Bunq-bankrekeningen lijkt vaker voor te komen dan bij andere banken. We gaan de zaken die bij ons zijn aangemeld bestuderen, omdat we willen begrijpen waarom dat is. Daarnaast gaan we met deskundigen praten over de technische kant. Daarna gaan we de juridische kansen inschatten. Waarschijnlijk doen we dat per type zaak", zo laat advocatenkantoor Hupkes weten.

Jurist Chizki Loonstein meldt dat sinds de berichtgeving de afgelopen dagen er een groep van veertig tot vijftig gedupeerden zich heeft gemeld. Bij veel van hen ‘staat het banksaldo op nul’, aldus de jurist. "Als bunq op onze aanstaande sommatie om de gedupeerden volledig schadeloos te stellen niet reageert, zullen wij de groep op zeer korte termijn bijstaan in een gerechtelijke procedure tegen bunq."