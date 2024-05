Drinkwaterbedrijf Dunea licht klanten in over ransomware-aanval AddComm

Drinkwaterbedrijf Dunea, dat bijna 1,4 miljoen mensen in het Westen van West-Nederland van drinkwater voorziet, heeft klanten geïnformeerd over de ransomware-aanval op leverancier AddComm. Net als veel andere organisaties en bedrijven maakt ook Dunea gebruik van de diensten van AddComm. Eerder deze maand wisten criminelen systemen van het klantcommunicatiebedrijf met ransomware te infecteren en klantgegevens te stelen.

AddComm verstuurt belastingaanslagen, rekeningen en aanmaningen voor zo'n zestig gemeenten en commerciële partijen. Hiervoor verwerkt AddComm gegevens van klanten van deze partijen. Gisteren maakte AddComm bekend dat het een afspraak met de criminelen achter de aanval had gemaakt om de gestolen gegevens te verwijderen en niet te publiceren. "Wij versturen via AddComm alleen papieren post en geen e-mails", zo kwam ook Dunea gisteren met een verklaring.

Het drinkwaterbedrijf betreurt de situatie en zegt de privacy van klanten hoog in het vandaal te hebben staan. "Daarom hebben we, direct nadat het bekend werd, actie ondernomen en tijdelijk de dienstverlening met AddComm stopgezet. Hierdoor heeft u mogelijk uw brieven later ontvangen dan u van ons gewend bent. Ook hebben wij een melding gedaan bij Autoriteit Persoonsgegevens."

ABN Amro, de Haagse woningcorporatie Staedion, Waterbedrijf Groningen, het Drentse drinkwaterbedrijf WMD, de Regionale Belasting Groep (RBG), Essent en Vattenfall waarschuwden klanten vorige week nog voor een mogelijk datalek na de ransomware-aanval bij AddComm.