Kifid: e-mail van Rabobank met knipogende smiley niet juridisch bindend

Een e-mail van de Rabobank waarin een medewerker een opmerking maakt voorzien van een knipogende smiley kan niet als een juridisch bindende verplichting worden gezien, zo oordeelt het financiële klachteninstituut Kifid in een zaak die door een klant was aangespannen (pdf). De klant liet zijn vermogen bij de Rabobank beheren, maar wilde overstappen naar het Vanguard Global Stock Index Fund. Daarop stuurde hij de Rabobank op 4 februari 2021 een e-mail waarin hij de bank uitdaagde om deze index te verslaan.

"Complimenten voor de manier waarop je e.e.a. op een rij hebt gezet. We gaan de uitdaging natuurlijk graag aan ;) Zullen we afspreken dat we over 6 maanden de balans weer eens gaan opmaken?", reageerde de bank een dag later. Een jaar later stuurde de klant de bank een e-mail over de uitdaging die de Rabobank zou zijn aangegaan en stelde dat de bank slechter had gepresteerd dan de Vanguard-index. De klant vorderde een schadevergoeding van 60.000 euro van de bank, wat het verschil is tussen het rendement van zijn beleggingsportefeuille bij de Rabobank en de Vanguard-index.

De Rabobank betwist dat zij met de e-mail een dergelijke inspanningsverplichting op zich heeft genomen, laat staan een resultaatsverplichting. "De e-mail van de consument van 4 februari 2021 kan gezien worden als een aanbod. Maar kan de e-mail van de bank van 5 februari 2021 gezien worden als een aanvaarding? De bank had niet de wil om met de e-mail van 5 februari 2021 dit aanbod te aanvaarden en daarmee een juridische verplichting op zich te nemen", laat het Kifid weten.

Het klachteninstituut voegt toe dat de klant in de gegeven omstandigheden er niet op mocht vertrouwen dat de bank met haar e-mail van 5 februari 2021 een juridische verplichting op zich wilde nemen. "De bank heeft de tekst dat zij de uitdaging aanging voorzien van een knipogende smiley. Dat had voor de consument een indicatie kunnen zijn dat de bank niet bedoeld had om met die e-mail een juridisch bindende verplichting op zich te nemen." Volgens het Kifid is niet gebleken dat de bank is tekortgeschoten in haar verplichtingen als vermogensbeheerder en wijst de vorderingen van de klant af.