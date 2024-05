Australisch MediSecure meldt verkoop van gestolen privédata op internet

De aanvallers die bij het Australische MediSecure persoonlijke gegevens en gezondheidsinformatie wisten te stelen zijn begonnen met de verkoop ervan, zo laat de organisatie zelf weten. MediSecure is een nationale Australische gezondheidsorganisatie die tot eind vorig jaar één van de twee partijen in Australië was die recepten van dokters en andere zorgverleners naar apothekers stuurde.

Op 16 mei maakte MediSecure bekend dat het slachtoffer was geworden van een 'cybersercurity-incident'. Twee dagen later werd de diefstal van persoonlijke data gemeld. In een laatste update over het incident zegt MediSecure dat een dataset met de persoonlijke gegevens en 'beperkte gezondheidsinformatie' van klanten beschikbaar is gemaakt op een 'darkwebforum'.

Australiërs worden opgeroepen niet naar de data te zoeken, omdat dit cybercriminelen zou aanmoedigen om aanvallen tegen Australische bedrijven te blijven uitvoeren. De Australische National Cyber Security Coordinator laat via X weten op de hoogte te zijn. Bij het onderzoek naar de aanval en het datalek zijn zowel de Australische politie als inlichtingendienst betrokken. De Australische overheid heeft ook een aparte pagina over het incident gelanceerd.