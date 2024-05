Ierse privacytoezichthouder onderzoekt datalek met papieren patiëntendossiers

De Ierse privacytoezichthouder DPC is een onderzoek gestart naar de Ierse gezondheidszorg HSE vanwege datalekken met papieren patiëntendossiers. Aanleiding zijn video's op TikTok waarop dozen met papieren medische dossiers te zien zijn. Het gaat om een nu leegstaand psychiatrisch ziekenhuis in Donegal county en een locatie in Dublin, aldus de Ierse radio- en televisieomroep RTE. In de video zijn onder andere röntgenfoto's te zien.

De DPC meldt dat het aangekondigde onderzoek zich richt op de opslag en bewaarduur van papieren patiëntendossiers in externe opslaglocaties, alsmede datalekken bij twee specifieke locaties waar ongeautoriseerde derde partijen toegang toe hadden. Daarbij doelt de privacytoezichthouder op de online verschenen TikTok-video's.