Veiligheidsonderzoek douanescanners kost Nederland mogelijk 12 miljoen euro

Een onderzoek naar de veiligheid van douanescanners gaat Nederland mogelijk twaalf miljoen euro aan Europese subsidie kosten, zo heeft demissionair staatssecretaris De Vries van Financiën aangekondigd (pdf). Er loopt een aanbesteding voor vijf mobiele containerscans door de douane. Voor de aanschaf van deze mobiele containerscans heeft de douane twaalf miljoen euro subsidie van de Europese Commissie ontvangen.

Brussel heeft echter als voorwaarde gesteld dat de scanners uiterlijk in juni 2025 in gebruik moeten zijn genomen. Die datum gaat mogelijk niet worden gehaald. Aanleiding zijn maatregelen om de veiligheid van scan- en detectieapparatuur bij de douane te toetsen en te verbeteren, laat De Vries weten. Zo wordt er een onderzoek uitgevoerd naar de impact van een mogelijke andere technische inrichting voor scanapparatuur, en de gevolgen daarvan voor de veiligheid.

In verband met dit lopende onderzoek is besloten de besluitvorming op deze aanbesteding uit te stellen tot na de zomer. Hiermee verschuift de uiterlijke inschrijfdatum voor leveranciers van 15 juni aanstaande naar na de zomer. "Door het uitstellen van de besluitvorming zal ingebruikname van de aangekochte apparatuur binnen die termijn waarschijnlijk niet haalbaar zijn. Daardoor ontstaat het risico dat de verleende subsidie zal moeten worden terugbetaald", aldus de staatssecretaris, die toevoegt dat op dit moment het niet zeker is dat de verleende subsidie inderdaad moet worden terugbetaald.

De afgelopen jaren zijn geregeld door de Tweede Kamer vragen aan de regering gesteld over de veiligheid van douanescanners. Het ging dan met name om scanners van de Chinese fabrikant Nuctech en de risico's op spionage. Vorige maand maakte staatssecretaris De Vries bekend dat de overheid opnieuw gaat toetsen of de Nuctech-scanners die de douane gebruikt een risico voor de nationale veiligheid vormen.