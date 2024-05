Onderzoeker waarschuwt voor risico's Microsoft Recall: ingebouwde keylogger

Microsofts nieuwste Windows-feature Recall werd eerder al een privacynachtmerrie genoemd, maar volgens de Britse beveiligingsonderzoeker Kevin Beaumont is het in essentie een keylogger die de veiligheid van Windows ondermijnt. Recall is een nieuwe 'AI-feature' van Microsoft, waarbij continu screenshots van het scherm van gebruikers worden gemaakt. Op een systeem met een harde schijf van 256 gigabyte zal Recall standaard 25 gigabyte gebruiken voor de opslag van afbeeldingen, wat neerkomt op drie maanden aan 'snapshots'.

"In essentie is het een keylogger die als feature in Windows wordt ingebakken", aldus Beaumont. "Microsoft is bezig met het uitvinden van een nieuwe security-nachtmerrie die van Copilot gebruikmaakt, wat zonder twijfel tot meer fraude voor consumenten en andere problemen voor bedrijven leidt." Aanvallers die toegang tot een systeem krijgen kunnen zo toegang krijgen tot alles wat de gebruiker de afgelopen drie maanden heeft gedaan.

"Als je wilt weten waar techbedrijkven staan met AI-veiligheid, Microsoft Recall zal geen screenshots maken van DRM-beveiligde films, maar het zal screenshots maken van je financiële documenten en WhatsApp-berichten, aangezien zakelijke belangen boven gebruikersveiligheid worden geplaatst. En het staat standaard ingeschakeld", reageert Beaumont op Mastodon. Microsoft Recall is op dit moment alleen nog beschikbaar als testversie.