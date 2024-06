Marechaussee verwacht door systeemupdate langere wachttijden op Schiphol

Passagiers die via Schiphol vliegen of aankomen kunnen vandaag bij de grenscontrole met langere wachttijden te maken krijgen, omdat de Marechaussee een systeemupdate doorvoert. Dat laat de overheidsdienst via X en de eigen website weten. "Momenteel voeren we een systeemupdate uit bij de grenscontrole op Schiphol. Hierdoor kunnen passagiers vandaag, 3 juni 2024, langere wachttijden ervaren bij de grenscontrole."

Details over de systeemupdate zijn niet gegeven. Op X spreekt de Marechaussee over een "IT-update". De update zou naar verwachting vanmiddag om 16.00 uur moeten zijn voltooid. "We begrijpen dat dit ongemak kan veroorzaken en waarderen uw geduld", zo laat de dienst verder weten.