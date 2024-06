Rapport over functioneren van Autoriteit Persoonsgegevens uitgesteld

Een rapport over het functioneren van de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) heeft vertraging opgelopen omdat de privacytoezichthouder en demissionair minister Weerwind voor Rechtsbescherming het er niet over eens zijn wie de evaluatie moet uitvoeren. Op grond van de Kaderwet zelfstandige bestuursorganen moet de minister de Tweede Kamer een verslag sturen over het functioneren van de AP als zelfstandig bestuursorgaan (zbo) over de periode 2018-2022.

De AP vindt dat alleen zij zelf de opdrachtgever mag zijn van deze evaluatie, terwijl de minister van mening is dat hij de opdrachtgever moet zijn. Weerwind stelt dat het in het algemeen niet wenselijk is dat een zbo zelf de opdrachtgever is voor zijn eigen evaluatie. "Verder ben ik van mening dat een onderzoek naar de doelmatige en doeltreffende besteding van middelen niet de onafhankelijkheid van de AP aantast in het uitvoeren van haar taken."

Inmiddels is de Autoriteit Persoonsgegevens wel zelf een evaluatie gestart. Dit rapport wordt eind dit jaar verwacht. "Nu het in de afgelopen periode niet is gelukt om tot overeenstemming te komen over het opdrachtgeverschap, kies ik ervoor de uitkomsten van de door de AP opgezette zelfevaluatie af te wachten", laat Weerwind verder weten in een brief aan de Tweede Kamer (pdf). Afhankelijk van de zelfevaluatie door de AP zal de minister kijken of aanvullend onderzoek nodig is.