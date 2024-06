Personeel datahandelaar verkocht gegevens miljoenen ouderen aan oplichters

Twee voormalige medewerkers van een Amerikaanse datahandelaar en marketingbedrijf hebben bewust de gegevens van miljoenen ouderen en kwetsbare personen aan oplichters verkocht die ze gebruikten voor het plegen van fraude. Zo heeft een Amerikaanse jury bepaald. Het gaat om een voormalige sales manager en leidinggevende van de datahandelaar. Het bedrijf gebruikt transactiegegevens van marketingklanten, alsmede algoritmes en een database van honderd miljoen Amerikaanse huishoudens, om nieuwe 'ontvankelijke kopers' te voorspellen.

De twee verdachten gebruikten toen ze nog voor de datahandelaar werkzaam waren de algoritmes om te bepalen welke personen het waarschijnlijkst gevoelig voor oplichting zouden zijn. Daarbij werkte de afdeling van de verdachten met tientallen oplichters samen die personen via 'mass mailings' grote geldbedragen beloofden. Om het geld te ontvangen moesten slachtoffers eerst geld overmaken, bijvoorbeeld voor zogenaamde verwerkingskosten.

Slachtoffers werden zo voor tientallen miljoenen dollars opgelicht. De datahandelaar zelf besloot een aanklacht over het faciliteren van fraude door het leveren van data aan oplichters in 2021 voor een bedrag van 150 miljoen dollar te schikken. Daarvan is 122 miljoen dollar aan meer dan 200.000 fraudeslachtoffers uitgekeerd. De twee verdachten zijn nu meerdere keren door een jury schuldig bevonden aan 'wire fraud' en 'mail fraud' en kunnen een maximale gevangenisstraf van respectievelijk 260 en 380 jaar krijgen. De rechter wijst op 30 september vonnis.