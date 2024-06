Privacystichting dient klacht in tegen Microsoft over 365 Education

Privacystichting noyb heeft bij de Oostenrijkse privacytoezichthouder verschillende privacyklachten over Microsoft 365 Education ingediend. Volgens noyb schendt Microsoft de privacy van kinderen. De klachten van noyb gaan vooral over het afschuiven van verantwoordelijkheden door Microsoft aan scholen en gebrek aan transparantie. De Amerikaanse techgigant stelt dat scholen de 'controller' van hun data zijn, maar scholen hebben geen controle over de systemen, aldus de privacystichting.

"In het huidige systeem dat Microsoft aan scholen oplegt, moeten scholen Microsoft auditen of ze instructies geven hoe ze de data van leerlingen moeten verwerken. Iedereen weet dat dergelijke contractuele overeenkomsten losstaan van de werkelijkheid. Dit is niets meer dan een poging om de verantwoordelijkheid voor de data van kinderen zo ver als mogelijk van Microsoft af te schuiven", aldus noyb-advocaat Maartje de Graaf.

Noyb stelt onder andere dat er een gebrek aan transparantie is over het privacybeleid dat voor Microsoft 365 Education geldt en dat Microsoft 365 Education in het geheim kinderen volgt door het plaatsen van cookies. "Het bedrijf heeft geen geldige grondslag voor deze verwerking", laat de privacystichting verder weten. "Onze analyse van de datastromen is zeer zorgwekkend. Microsoft 365 Education lijkt gebruikers te volgen, ongeacht hun leeftijd. Deze werkwijze raakt waarschijnlijk honderdduizenden leerlingen in de EU. Autoriteiten moeten in actie komen om de rechten van minderjarigen te handhaven."

Noyb heeft de Oostenrijkse privacytoezichthouder gevraagd om te onderzoeken en analyseren welke data nu precies door Microsoft 365 Education wordt verwerkt, omdat dit volgens de privacystichting op dit moment onduidelijk is. Zowel eigen onderzoek als documentatie van Microsoft hebben dit niet kunnen ophelderen, aldus noyb. De stichting stelt ook dat Microsoft niet voldoet aan inzageverzoeken. Als laatste wil noyb dat de Oostenrijkse toezichthouder een boete aan Microsoft oplegt.