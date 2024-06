Cyber Security Raad: versterk cyberweerbaarheid van Nederlands mkb

De cyberweerbaarheid van het Nederlandse mkb moet worden versterkt, omdat bedrijven nu niet goed tegen cyberaanvallen beschermd zijn wat tot maatschappelijke ontwrichting kan leiden, zo stelt de Cyber Security Raad (CSR) in een advies aan het demissionaire kabinet. Volgens de CSR missen ondernemers onder meer de kennis over de risico’s voor hun bedrijf en het nemen van passende maatregelen.

"Het mkb vormt de ruggengraat van onze economie en is onmisbaar voor alle grote maatschappelijke transities’, zegt CSR-covoorzitter Theo Henrar. "Tegelijk zien we dat het mkb nadrukkelijk doelwit is van cybercriminelen. Onvoldoende cyberweerbaarheid is een risico voor het voortbestaan van het bedrijf zelf, maar door de onderlinge verbondenheid van bedrijven in de keten ook voor de hele bedrijfsketen zelf en daarmee dus ook voor het functioneren van onze samenleving."

De CSR vindt dat de overheid meer regie zou moeten nemen en pleit voor een uniforme aanpak om de cyberweerbaarheid van het mkb te verbeteren. Zo moet er één loket en kenniscentrum komen dat gericht advies en ondersteuning aan het mkb geeft. Daarnaast moet er worden gezorgd voor passende hulpmiddelen voor het mkb die via bekende en toegankelijke kanalen worden aangeboden. Als derde dienen bedrijven te worden gestimuleerd om hun cyberweerbaarheid te verhogen en maatregelen te nemen.

Uit onderzoek dat de CSR liet uitvoeren blijkt dat drie interne obstakels de meeste problemen geven. Zo is er onvoldoende cyberbewustzijn en -kennis, is er onvoldoende inzicht in de risico’s en in mogelijk handelingsperspectief en als laatste is het lastig om te bepalen hoeveel en waarin moet worden geïnvesteerd. "Ondernemers hebben terecht vooral aandacht voor hun core business. Maar we kunnen ons geen kwetsbaar mkb permitteren. Daarom roepen we de bedrijven ook op om zelf verantwoordelijkheid te nemen en zich te informeren. Overheden en brancheorganisaties moeten dan wel voor hulpmiddelen zorgen om risico’s te kunnen inschatten en passende maatregelen te kunnen nemen", aldus Henrar.